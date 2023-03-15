Группа Shortparis выпустила клип на песню «О, как небо черно» В нем показан фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»
Российская группа Shortparis выпустила клип на песню «О, как небо черно», в котором показаны кадры из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Отрывок фильма начинается со сцены, в которой супруга композитора Петра Чайковского Антонина Милюкова (ее играет Алена Михайлова) узнает, что ее муж умер. На фоне звучит песня Shortparis «О, как небо черно», которая вошла в саундтрек фильма. Песня вдохновлена стихотворением «В горькую минуту», которое поэт Алексей Апухтин написал в 1859 году, пишет «Афиша».
Премьера фильма «Жена Чайковского» состоялась в мае 2022 года в рамках основной программы Каннского кинофестиваля. Действие фильма происходит в России во второй половине XIX века. Главная героиня — жена композитора Антонина Милюкова, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из-за чего впадает в безумие.
В фильме снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков.