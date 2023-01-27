Группа Shortparis выпустила фильм «Ария белого слона» Он о закрытом концерте для обеспеченной публики, где вместе с музыкантами выступили подростки, нарушившие закон

Группа Shortparis выложила на своем ютьюб-канале 19-минутный фильм под названием «Ария белого слона». Он рассказывает, как в 2021 году участники группы дали концерт вместе с воспитанниками Центра святителя Василия Великого — организации, которая помогает подросткам, нарушившим закон.

Shortparis

Все началось с того, что участники Shortparis получили приглашение выступить на закрытом частном мероприятии в доме неких обеспеченных людей. Что это были за люди, музыканты не рассказали.

«Мы были в больших сомнениях, не знали, соглашаться ли нам. Мы подумали, что если приходить туда, то делать что-то стоящее, делать нечто большее, чем наше выступление. У нас родилась идея пригласить ребят из Центра святителя Василия. <…> Мы решили сделать большой видеоарт, на котором мы показываем быт пацанов, и транслировать его на экраны в этом доме. То есть заменить роскошные стены на стены, в которых живут ребята», — рассказал вокалист группы Shortparis Николай Комягин.

В фильм вошли кадры быта подростков в Центре святителя Василия, их репетиций с Shortparis и самого выступления. Интерьер дома, где оно проходило, и лица зрителей в фильме скрыты. Из слов музыкантов можно сделать вывод, что они не предупреждали заказчиков о том, что проведут концерт не одни.

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Центр святителя Василия Великого работает в Санкт-Петербурге с 2004 года. Он помогает подросткам, которые совершили уголовное или административное правонарушение. Они попадают в центр по решению суда, комиссий по делам несовершеннолетних, по инициативе родителей или приходят туда сами. Реабилитация подразумевает участие в волонтерских и творческих проектах. Как сказано на сайте центра, через него прошли 368 подростков; из них 323 больше не совершали правонарушения.

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