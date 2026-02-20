Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для сервисов «пробива» персональных данных россиян

Telegram «создал и системно поддерживает инфраструктуру», которая позволяется сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные россиян, «в том числе в форме досье на человека». Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, которое приводят РБК и ТАСС.

По данным РКН, на основании требований регулятора администрация мессенджера с 2022 года удалила больше восьми тысяч сервисов «пробива». В 2026 году, по требованию Роскомнадзора, Telegram удаляет до 100 таких сервисов еженедельно, утверждает ведомство.

«Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — говорится в заявлении.

Роскомнадзор потребовал от мессенджера самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и исключить возможность поиска сервисов для «пробива», а также «прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации».

Telegram пока не комментировал новые претензии Роскомнадзора.

В России начали ограничивать работу Telegram с лета 2025 года. В начале февраля 2026 года власти решили усилить «замедление» мессенджера в России, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Министр цифрового развития России Максут Шадаев 18 февраля заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram. По его словам, у министерства есть «прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов». Доказательств этому он не привел. В пресс-службе Telegram назвали заявления Шадаева «преднамеренной выдумкой, призванной оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры».

