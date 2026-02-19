Telegram не нашел никаких нарушений в своем шифровании, иностранные спецслужбы не имеют доступа к перепискам в мессенджере. Об этом в пресс-службе мессенджера заявили агентству Reuters.

«Утверждение российского правительства о взломе нашего шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры», — говорится в ответе Telegram на запрос агентства.

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

Министр цифрового развития России Максут Шадаев 18 февраля заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram. По его словам, у министерства есть «прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов». «К сожалению, если в начале Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — заявил Шадаев, не уточнив, о каких подтверждениях идет речь.

В России начали ограничивать работу Telegram с лета 2025 года. В начале февраля 2026 года власти решили усилить «замедление» мессенджера в России. Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

