Родные Владислава Баумгертнера, бывшего главы «Уралкалия», попросили московскую полицию расследовать его гибель на Кипре. Они сомневаются в версии о ненасильственной смерти

Старшие дети и бывшая жена Владислава Баумгертнера обратились в московскую полицию с просьбой провести расследование обстоятельств его гибели на Кипре, пишет «Коммерсант». Заявление поступило в ОВД «Царицыно».

Баумгертнер — бывший глава «Уралкалия» — умер на Кипре в начале января. Его тело было обнаружено в труднопроходимой местности на крутом скалистом побережье. Власти Кипра подтвердили факт смерти Баумгертнера, но пока официально не назвали причину его гибели.

СМИ писали, что Баумгертнер погиб во время тренировки по скалолазанию. Однако 19-летний Александр и 24-летний Роман Баумгертнеры, а также их мать, первая жена бизнесмена Ирина (всего бизнесмен был женат четыре раза) в этой версии сомневаются.

Адвокат Денис Саушкин, представляющий интересы сыновей и бывшей жены Баумгертнера, рассказал «Коммерсанту», что бизнесмен был официально объявлен пропавшим 7 января — после того, как предположительно отправился из дома на деловую встречу. «При этом телефон Владислава оставался активным и 8 января — некто отвечал на сообщения с его устройства», — сказал Саушкин.

Адвокат перечислил и другие обстоятельства, которые выглядят с подозрительными. По его словам, Баумгертнер по неизвестной причине 7 января заселился в отель, находившийся в часе езды от его собственного дома, а «8 января он якобы отправился в поход, из которого не вернулся».

Кроме того, заявил адвокат, старшие сыновья и первая жена бизнесмена «знали, что у него имелись проблемы с коленом и страх высоты, преследовавший его на протяжении всей жизни».

Останки Баумгертнера 14 февраля доставили в Россию. Жена и другие родственники бизнесмена решили его кремировать.

Старшие дети Баумгертнера обратились в полицию, попросив не выдавать тело, однако, по данным «Коммерсанта», другим родственникам бизнесмена удалось получить разрешение на захоронение. Прощание с бизнесменом запланировано на Троекуровском кладбище 21 февраля.

