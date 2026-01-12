На Кипре пропал Владислав Баумгертнер Это топ-менеджер, превративший «Уралкалий» в международную компанию. Но больше всего он известен как «заложник» Александра Лукашенко в «калийной войне»

На Кипре пропал Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х годов. Будучи генеральным директором «Уралкалия», Баумгертнер разорвал партнерство с «Беларуськалием» и стал заложником Александра Лукашенко в «калийной войне», которая за этим последовала. «Медуза» вспоминает этот конфликт и рассказывает, чем занимался Баумгертнер до и после него — и что известно об обстоятельствах его исчезновения.

«Идеальный менеджер»

11 января полиция Кипра сообщила об исчезновении 53-летнего россиянина Владислава Баумгертнера. Он ушел из своего дома в Лимассоле 7 января, одетый в черные шорты и черную футболку. С тех пор он не отвечал на звонки и не возвращался домой. Поиски начались 10 января. К ним подключились поисково-спасательная служба, полиция и волонтеры, был использован полицейский вертолет и дроны. Баумгертнера искали в труднодоступной местности около поселка Писсури, где в последний раз был зафиксирован сигнал его мобильного телефона.

Выпускник Уральского технического университета, Баумгертнер начинал карьеру в энергосбытовой компании «Уралэнерго». В начале 2000-х он получил степени магистра делового администрирования и финансового менеджмента в Великобритании. После этого его взяли на работу в «Уралкалий», которым тогда владел предприниматель Дмитрий Рыболовлев. В 2003-м Баумгертнер стал коммерческим, а в 2005-м — генеральным директором и президентом «Уралкалия». По словам бывших коллег, Рыболовлев выбрал его, потому что тот нравился инвесторам и не давал поводов подозревать себя в воровстве.

Баумгертнер внедрил в «Уралкалии» электронный документооборот и KPI, вывел компанию на Лондонскую биржу и объединил ее с «Сильвинитом», другим производителем калийных удобрений. «Баумгертнер прямолинеен и рационален. <…> Он действует только в интересах бизнеса, определенно и четко. И это дает хороший бизнес-результат, хотя иногда он не учитывает эмоции людей и настраивает их против себя. Баумгертнер — идеальный регулярный менеджер, иногда слишком идеальный», — говорил Forbes в 2013 году Марк Розин, руководитель компании «Экопси Консалтинг», которая сотрудничала с «Уралкалием».

«Калийная война»

В том же 2005 году «Уралкалий» вместе с «Беларуськалием» создал «Белорусскую калийную компанию» (БКК) — единый канал сбыта калийных удобрений, в рамках которого партнеры регулировали добычу и согласовывали объемы продаж. БКК контролировала больше 40% мирового экспорта калия. Но к 2013 году, на фоне снижения цен, между «Уралкалием» и «Беларуськалием» стали нарастать разногласия. Партнеры не могли договориться о стратегии — удерживать цену, ограничивая поставки через БКК, или удерживать выручку, наращивая их, — и стали обвинять друг друга в торговле «налево».

В конце июля 2013 года Баумгертнер объявил, что «Уралкалий» выходит из БКК. Это был один из двух крупнейших в мире калийных картелей, и его распад вызвал спад на рынке в целом. «Это все равно, как если бы Саудовская Аравия решила выйти из ОПЕК. Цены на нефть тут же упали бы», — объяснял Reuters реакцию рынка Дмитрий Рыжков, трейдер инвестиционной компании Renaissance Capital.

Выход «Уралкалия» из БКК оказался болезненным для Александра Лукашенко. «Удар, нанесенный российской стороной, резко подкосил „Беларуськалий“, основного поставщика валюты в казну. А значит, это удар по экономической стабильности и благополучию, декларируемому Лукашенко. И Лукашенко закусил удила…» — говорил «Би-би-си» белорусский политический аналитик Александр Класковский.

В конце августа 2013 года, через месяц после выхода «Уралкалия» из БКК, Баумгертнер прибыл в Минск на переговоры с тогдашним главой правительства Беларуси Михаилом Мясниковичем. Переговоры закончились ничем, и Баумгертнера задержали в аэропорту, откуда он собирался улететь домой. Никто не сомневался, что распоряжение об этом отдал лично Лукашенко.

«Он приехал, сопляк, его приглашает премьер-министр. Он сел нога за ногу и заявляет: не будет этого, не будет этого. Вышел, плюнул на дом правительства и в аэропорт, смеясь. А там его…» — рассказывал позднее Лукашенко. Марк Розин говорил Forbes, что возмутившее Лукашенко поведение было «вполне в стиле Влада»: «Он часто накалывался на том, что его рациональный подход не учитывал факторы, которые невозможно спрогнозировать. Его нельзя было пускать на такие переговоры, тем более к чиновникам».

Лукашенко возмущался поведением не только Баумгертнера, но и его босса — владельца «Уралкалия» Сулеймана Керимова, который вместе с партнерами выкупил предприятие у Дмитрия Рыболовлева. Лукашенко заявлял, что Керимов «творит, что хочет», и открыто советовал российскому руководству использовать силовой ресурс, чтобы заставить бизнесмена продать компанию: «Я бы Керимова и других владельцев закрыл бы в одну камеру, и они бы как миленькие продали бы все активы по самой высокой цене. Покупателя бы я им нашел».

Белорусские силовики обвинили Баумгертнера в злоупотреблении служебными полномочиями и отправили в СИЗО КГБ. Его арест вызвал полноценный межгосударственный кризис. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что произошедшее «очень странно, неадекватно и не по-партнерски». Был введен запрет на импорт белорусской свинины и сокращены поставки нефти в Беларусь. Однако до открытого конфликта на уровне глав государств дело не дошло. По словам Лукашенко, они с Путиным согласились в том, что « и Керимов не стоят того, чтобы мы испохабили отношения».

Баумгертнер провел под арестом месяц. Его держали в одиночной камере, поначалу — в том же костюме, который он надел на встречу с премьер-министром Беларуси, писал Forbes. По словам источников журнала, в заключении Баумгертнер «сильно пересмотрел свои взгляды на жизнь». В конце сентября 2013-го его перевели под домашний арест (на съемной квартире в Минске), а в конце ноября экстрадировали в Россию. Там против Баумгертнера тоже завели дело о злоупотреблении полномочиями — чтобы «вытащить его на родину», объяснял Forbes анонимный чиновник.

Что было дальше

«Уралкалий» и «Беларуськалий» пережили развод относительно благополучно: оправившись от первоначальных шоков (акции «Уралкалия» упали за день на 19%, а «Беларуськалий» остановил половину рудников в поисках новых каналов сбыта), в следующем году оба предприятия нарастили добычу. Керимов, как и требовал Лукашенко, вышел из капитала «Уралкалия». По информации «Проекта» Путин защитил Керимова от уголовного преследования, которое пытался инициировать Лукашенко, а взамен Керимов перевел 100 миллионов долларов на нужды детского центра «Сириус», опекаемого Путиным.

Уголовное дело против Баумгертнера было закрыто, и он вернулся в бизнес. Бывший директор «Уралкалия» руководил одним из крупнейших портовых операторов России Global Ports и возглавлял производителя литий-ионных аккумуляторов Alevo, в которого инвестировал Рыболовлев. Сейчас Баумгертнер числится директором компании-оператора HeadOffice, созданной на Кипре в 2020 году.

На следующий день после исчезновения Баумгертнера на Кипре был найден мертвым третий секретарь российского посольства Алексей Панов. По данным издания SigmaLive, сотрудники посольства передали его тело кипрской полиции, заявив, что это было самоубийство и что Панов оставил предсмертную записку. Однако саму записку полицейским не отдали, сославшись на то, что она будет отправлена в Москву. Также им не разрешили осмотреть кабинет Панова, в котором было обнаружено его тело. Связана ли эта смерть с исчезновением Баумгертнера, пока неизвестно.

