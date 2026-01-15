В посольстве России на Кипре нашли тело предполагаемого сотрудника СВР Антона Панова По данным The Insider, он общался с Сергеем Лавровым и имел связи в ЛДПР — а погиб сразу после пропажи Владислава Баумгертнера
В здании посольства РФ на Кипре в Никосии 8 января умер российский дипломат и предполагаемый сотрудник спецслужб РФ Антон Панов. Посольство РФ сообщило о его смерти 12 января.
Местные СМИ заявили, что Панов покончил с собой в служебном кабинете. Дипломаты сообщили полиции о его смерти спустя несколько часов, они передали тело погибшего следователям, но отказались пустить их на место происшествия. В посольстве заявили полиции, что Панов оставил предсмертную записку, ее передали в Москву. Кому она адресована, неизвестно.
Вскоре после его гибели телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», издания «Важные истории» и «Агентство» сообщили, что 47-летний Антон Панов был специалистом по шифрованию и, предположительно, работал на российские спецслужбы.
Панов 17 лет работал в МИД, а также был связан с разведкой и ФСБ
Как сообщает The Insider, Панов учился на факультете «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» в филиале академии Федеральной службы охраны в Воронеже. В начале 2000-х годов он работал в научно-техническом центре «Атлас», который подчинялся напрямую ФСБ России, выяснили «Важные истории» и «Агентство».
Панов перешел на работу в МИД в 2008 году, а не позднее 2013 года занял должность «ведущего специалиста». Источник The Insider в МИДе заявил, что трудоустройству Панова помог Илья Сосновский — помощник главы ЛДПР Леонида Слуцкого, известный связями со спецслужбами.
СМИ связали Панова со Службой внешней разведки России. В момент устройства в МИД он «был на оперативной связи с подполковником СВР Дмитрием Петрищевым», пишет The Insider. Кроме того, по данным «Агентства», Панов был связан с воинской частью 33949, за которой скрывается Служба внешней разведки.
Прямых указаний на то, что Панов служил в СВР, нет. Но, как выяснили «Важные истории», устроившись в МИД, Панов сменил место жительства и переехал в поселение Сосенское возле района Ясенево в Москве. Его квартира находилась примерно в 10 минутах езды от штаб-квартиры СВР, расположенной в лесу в том же районе.
Перед поездкой на Кипр дипломат связался с Лавровым и «Сашей Снайпером»
Издание The Insider получило биллинги телефонных разговоров Антона Панова. Речь идет о звонках, которые он совершил прямо перед своей командировкой на Кипр, отмечает издание. Как сообщали «Важные истории», из публикаций в соцсетях членов семьи Панова следует, что они приехали на Кипр в конце лета или начале осени 2025 года.
Согласно данным биллингов, которые приводит The Insider, Панов общался с несколькими высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с главой МИД Сергеем Лавровым. Среди других его собеседников оказались:
- советник министра иностранных дел Бахтиер Хакимов,
- заместитель главы МИД Михаил Богданов,
- заместительница главы МИД Галина Шульга,
- начальник валютно-финансового департамента МИД Андрей Лысиков,
- посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов,
- советник посольства РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков,
- бывший посол РФ в Молдове Олег Васнецов.
Как отмечает издание, один из собеседников Панова, Андрей Лысиков, руководит валютно-финансовым департаментом МИД, к которому часто приписывают кадровых офицеров СВР и ГРУ, занимающихся шпионажем под дипломатическим прикрытием.
Кроме того, как выяснили авторы The Insider, Панов общался с контактом, обозначенным как «Саша Снайпер». Издание считает, что это уроженец Луганска Александр Борисов, известный доносами на оппозиционных политиков и СМИ. Также Панов звонил бывшему сенатору РФ от аннексированного Крыма Сергею Цекову, которого разыскивает МВД Украины.
Самоубийство предполагаемого разведчика произошло почти одновременно с гибелью бывшего главы «Уралкалия»
Антон Панов совершил самоубийство спустя день после того, как на Кипре пропал Владислав Баумгертнер — бывший гендиректор российской калийной компании «Уралкалий». Баумгертнер, как предполагается, 7 января отправился лазить по скалам, после чего перестал выходить на связь.
Спустя неделю, 14 января, на побережье Кипра в районе Лимасола нашли неопознанное тело в стадии сильного разложения. В тот же день российское издание «Фонтанка» сообщило, что, по данным источников, найден погибший Баумгертнер. Кипрское издание Philenews подтвердило это 15 января.
Официально полиция пока не подтверждала гибель российского бизнесмена. По данным российского телеграм-канала «112», связанного с РЕН ТВ, тело Баумгертнера уже опознали и полиция не считает, что речь идет о криминале. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что Баумгертнер мог погибнуть из-за несчастного случая.
В день гибели Антона Панова на Кипре разгорелся скандал из-за публикации видеозаписи с обвинениями властей в коррупции. На видео высокопоставленные кипрские чиновники якобы обсуждают коррупционные схемы, позволяющие профинансировать избирательную кампанию президента Никоса Христодулидиса. Среди прочего они говорят о помощи россиянам в обходе санкций Евросоюза. На фоне скандала глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус объявил, что уходит в отставку.
Неизвестно, связаны ли гибель Антона Панова, исчезновение Владислава Баумгертнера и коррупционный скандал на Кипре.