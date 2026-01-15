В здании посольства РФ на Кипре в Никосии 8 января умер российский дипломат и предполагаемый сотрудник спецслужб РФ . Посольство РФ сообщило о его смерти 12 января.

Местные СМИ заявили, что Панов покончил с собой в служебном кабинете. Дипломаты сообщили полиции о его смерти спустя несколько часов, они передали тело погибшего следователям, но отказались пустить их на место происшествия. В посольстве заявили полиции, что Панов оставил предсмертную записку, ее передали в Москву. Кому она адресована, неизвестно.

Вскоре после его гибели телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», издания «Важные истории» и «Агентство» сообщили, что 47-летний Антон Панов был специалистом по шифрованию и, предположительно, работал на российские спецслужбы.

Панов 17 лет работал в МИД, а также был связан с разведкой и ФСБ

Как сообщает The Insider, Панов учился на факультете «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» в филиале академии Федеральной службы охраны в Воронеже. В начале 2000-х годов он работал в научно-техническом центре «Атлас», который подчинялся напрямую ФСБ России, выяснили «Важные истории» и «Агентство».

Панов перешел на работу в МИД в 2008 году, а не позднее 2013 года занял должность «ведущего специалиста». Источник The Insider в МИДе заявил, что трудоустройству Панова помог Илья Сосновский — помощник главы ЛДПР Леонида Слуцкого, известный связями со спецслужбами.

СМИ связали Панова со Службой внешней разведки России. В момент устройства в МИД он «был на оперативной связи с подполковником СВР Дмитрием Петрищевым», пишет The Insider. Кроме того, по данным «Агентства», Панов был связан с воинской частью 33949, за которой скрывается Служба внешней разведки.

Прямых указаний на то, что Панов служил в СВР, нет. Но, как выяснили «Важные истории», устроившись в МИД, Панов сменил место жительства и переехал в поселение Сосенское возле района Ясенево в Москве. Его квартира находилась примерно в 10 минутах езды от штаб-квартиры СВР, расположенной в лесу в том же районе.

Перед поездкой на Кипр дипломат связался с Лавровым и «Сашей Снайпером»

Издание The Insider получило телефонных разговоров Антона Панова. Речь идет о звонках, которые он совершил прямо перед своей командировкой на Кипр, отмечает издание. Как сообщали «Важные истории», из публикаций в соцсетях членов семьи Панова следует, что они приехали на Кипр в конце лета или начале осени 2025 года.

Согласно данным биллингов, которые приводит The Insider, Панов общался с несколькими высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с главой МИД Сергеем Лавровым. Среди других его собеседников оказались:

советник министра иностранных дел Бахтиер Хакимов,

заместитель главы МИД Михаил Богданов,

заместительница главы МИД Галина Шульга,

начальник валютно-финансового департамента МИД Андрей Лысиков,

посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов,

советник посольства РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков,

бывший посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

Как отмечает издание, один из собеседников Панова, Андрей Лысиков, руководит валютно-финансовым департаментом МИД, к которому часто приписывают кадровых офицеров СВР и ГРУ, занимающихся шпионажем под дипломатическим прикрытием.

Кроме того, как выяснили авторы The Insider, Панов общался с контактом, обозначенным как «Саша Снайпер». Издание считает, что это уроженец Луганска Александр Борисов, известный доносами на оппозиционных политиков и СМИ. Также Панов звонил бывшему сенатору РФ от аннексированного Крыма Сергею Цекову, которого разыскивает МВД Украины.

Самоубийство предполагаемого разведчика произошло почти одновременно с гибелью бывшего главы «Уралкалия»

Антон Панов совершил самоубийство спустя день после того, как на Кипре пропал Владислав Баумгертнер — бывший гендиректор российской калийной компании «Уралкалий». Баумгертнер, как предполагается, 7 января отправился лазить по скалам, после чего перестал выходить на связь.

Спустя неделю, 14 января, на побережье Кипра в районе Лимасола нашли неопознанное тело в стадии сильного разложения. В тот же день российское издание «Фонтанка» сообщило, что, по данным источников, найден погибший Баумгертнер. Кипрское издание Philenews подтвердило это 15 января.

О Баумгертнере

На Кипре пропал Владислав Баумгертнер Это топ-менеджер, превративший «Уралкалий» в международную компанию. Но больше всего он известен как «заложник» Александра Лукашенко в «калийной войне»

Официально полиция пока не подтверждала гибель российского бизнесмена. По данным российского телеграм-канала «112», связанного с РЕН ТВ, тело Баумгертнера уже опознали и полиция не считает, что речь идет о криминале. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что Баумгертнер мог погибнуть из-за несчастного случая.

В день гибели Антона Панова на Кипре разгорелся скандал из-за публикации видеозаписи с обвинениями властей в коррупции. На видео высокопоставленные кипрские чиновники якобы обсуждают коррупционные схемы, позволяющие профинансировать избирательную кампанию президента Никоса Христодулидиса. Среди прочего они говорят о помощи россиянам в обходе санкций Евросоюза. На фоне скандала глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус объявил, что уходит в отставку.

Неизвестно, связаны ли гибель Антона Панова, исчезновение Владислава Баумгертнера и коррупционный скандал на Кипре.