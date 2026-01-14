На юге Кипра, где пропал Владислав Баумгертнер, обнаружили неопознанное тело

Тело неопознанного мужчины обнаружили на южном побережье Кипра в районе Лимассола 14 января, сообщило кипрское издание , ссылаясь на заявление местных властей.

Тело обнаружили в районе, где 7 января исчез бывший генеральный директор российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер. По данным источников петербургского издания «Фонтанка», участвовавших в поисках, нашли тело Баумгертнера. Об этом же без ссылок на источники сообщили греческое издание Protagon и российский «Коммерсант».

В полиции Кипра пока не подтверждали, что найден Баумгертнер. Найденное тело направили в морг британской военной базы, где коронер 15 января проведет вскрытие и возьмет образцы ДНК, чтобы идентифицировать мужчину. В полиции Лимасола сообщили РБК, что требуется лабораторный анализ, поскольку «тело раздулось, а кожа почернела».

В полиции заявили, что не исключают никакие причины смерти найденного мужчины.

53-летний Владислав Баумгертнер пропал 7 января. В тот день бизнесмен, живущий в Лиммасоле, на такси уехал в прибрежный район, чтобы полазать по скалам. Его поиски, как пишет «Коммерсант», начались 10 января. В них участвовали спасатели, добровольцы и военные с британской авиабазы.

Баумгертнер — бывший руководитель калийной компании «Уралкалий», он возглавлял ее с 2003 по 2013 год. Получил широкую известность в августе 2013-го, когда его задержали в Минске и месяц продержали в белорусском СИЗО.

Больше о Баумгертнере

На Кипре пропал Владислав Баумгертнер Это топ-менеджер, превративший «Уралкалий» в международную компанию. Но больше всего он известен как «заложник» Александра Лукашенко в «калийной войне»

Больше о Баумгертнере

На Кипре пропал Владислав Баумгертнер Это топ-менеджер, превративший «Уралкалий» в международную компанию. Но больше всего он известен как «заложник» Александра Лукашенко в «калийной войне»