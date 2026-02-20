Еврокомиссия разрешила Германии выкупить немецкие активы «Роснефти»

Европейская комиссия одобрила сделку по выкупу министерством экономики и энергетики Германии немецких активов «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M), сообщается на сайте ведомства.

Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка «не вызовет опасений по поводу конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний». Ее проверили по упрощенной процедуре.

Власти Германии взяли под доверительное управление немецкие активы «Роснефти» после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.

В октябре 2025-го США ввели санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних компаний. Для немецких активов «Роснефти» сделали исключение.

США требовали от Германии в течение полугода урегулировать статус Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Национализация была одним из вариантов такого урегулирования.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных немецких НПЗ, включая завод в городе Шведт, обеспечивающий Берлин топливом.

