Reuters: Германия рассматривает возможность национализации немецких активов «Роснефти»

Власти Германии рассматривают возможность перевода в собственность государства немецких активов компании «Роснефть», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас немецкие активы «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — находятся под доверительным управлением властей Германии. Такая мера была принята после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В октябре США ввели санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних компаний. Однако для немецких активов «Роснефти» было сделано исключение до апреля 2026 года. При этом, писал Bloomberg со ссылкой на источники, США потребовали от Германии в течение полугода урегулировать статус Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

На Rosneft Deutschland, писала DW, приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных немецких НПЗ, включая завод в городе Шведт, обеспечивающий Берлин топливом.

Reuters отмечает, что возможность национализации активов «Роснефти» обсуждалась в Германии и ранее, но власти страны воздерживались от такого решения, опасаясь ответных мер России в отношении немецкого бизнеса.

«Лукойл», который вместе с «Роснефтью» в октябре попал под санкции, объявил о продаже своих активов за рубежом. Покупателем, сообщила 30 октября российская нефтяная компания, станет Gunvor. До марта 2014 года почти половиной Gunvor владел Геннадий Тимченко, считающийся одним из самых близких к Владимиру Путину бизнесменов. После аннексии Крыма Тимченко продал свою долю сооснователю Gunvor Торбьорну Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции.

Еще о санкция в отношении «Роснефти» и «Лукойла»

На «Лукойл» и «Роснефть» приходится половина всего российского экспорта нефти. Теперь обе компании — под санкциями США. Удастся ли Трампу обрушить доходы Кремля? 6 карточек