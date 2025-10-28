США дали Германии полгода, чтобы урегулировать статус дочерних компаний «Роснефти», попавшей под американские санкции
Администрация Дональда Трампа предлагает Германии в течение шесть месяцев урегулировать структуру собственности немецких активов «Роснефти», оказавшейся под американскими санкциями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, которые после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти Германии взяли их в свое доверительное управление, но право собственности сохранилось за «Роснефтью», поясняет DW. Эти компании в американские санкционные списки не попали.
США, отмечает Bloomberg, хотят, чтобы власти Германии разработали такую структуру собственности, которая бы исключала участие России в этих компаниях после после истечения срока доверительного управления в марте 2026 года.
На Rosneft Deutschland, пишет DW, приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии.