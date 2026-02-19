В Белгороде и области начались веерные отключения электричества после атак ВСУ. Часть домов в городе остаются без отопления

В Белгороде и нескольких районах Белгородской области возможны временные отключения электроэнергии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, отключения происходят из-за «нанесенного врагом огневого воздействия».

«К сожалению, составить график веерных отключений невозможно. Сказывается сильная нагрузка на сети, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии — от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии. Это происходит для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегруза оборудования. Поэтому плановый характер веерным отключениям придать нельзя», — рассказал Гладков.

Утром 19 февраля Гладков также рассказал, что в Белгороде продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики, по которым накануне ВСУ нанесли ракетный удар. Часть жилых домов остаются без отопления.

Вечером 18 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе в результате удара ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Гладков уточнил, что речь идет о массированной ракетной атаке на объекты энергетики.

Что это значит — жить в замерзающей столице зимой 2026 года? Публикуем фотографии из Киева, которые помогают увидеть катастрофу с близкого расстояния

