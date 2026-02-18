В Белгороде под удар попала энергетическая инфраструктура. В городе возникли перебои со светом и отоплением 

В Белгороде в результате удара ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов.

По его словам, в городе начались перебои в подаче электроэнергии и теплоснабжения. Информации о пострадавших у властей пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что речь идет о массированной ракетной атаке на объекты энергетики города.

«Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», — добавил он, пообещав сообщать о сроках восстановления поврежденной инфраструктуры.

В Белгороде и Белгородском округе — частичный блэкаут, сообщил телеграм-канал «Пепел Белгород», ссылаясь на очевидцев. По его данным, после обстрела свет частично пропал также в городе Шебекино и Шебекинском округе. Однако вскоре подача электричества возобновилась на некоторых улицах Белгорода и в ряде поселков Белгородского округа.

Как утверждает «Пепел», ВСУ нанесли удары по электроподстанции «Донец» на территории Белгородской ТЭЦ и электроподстанции «Белгород». Ранее, как сообщал «Пепел», Белгородская ТЭЦ уже попадала под удары ВСУ.

В последние недели ВСУ регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Белгорода и области, из-за чего в регионе отключается свет, что также приводит к перебоям с подачей воды и отопления.

Войска РФ с начала полномасштабной российско-украинской войны наносят удары по энергетике Украины.

Что это значит — жить в замерзающей столице зимой 2026 года? Публикуем фотографии из Киева, которые помогают увидеть катастрофу с близкого расстояния

