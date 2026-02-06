Белгород попал под обстрел ВСУ. В городе перебои с электричеством и отоплением 

Белгород в ночь на 6 февраля попал под обстрел ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, зафиксирован «большой объем повреждений» энергетической инфраструктуры города, а также нескольких округов области.

К утру Гладков отчитался, что восстановительные работы продолжаются.

«На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются», — добавил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что город подвергся массированному ракетному обстрелу. Пострадавших нет, но есть «серьезные повреждения в инфраструктуре». Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждал, что удар по Белгороду был нанесен из установок HIMARS.

По информации местного издания «Пепел», под обстрел попала электроподстанция «Фрунзенская» в селе Драгунское Белгородского района, местные жители утверждают, что по ней ударили пять раз. Канал также пишет об ударах по Белгородской ТЭЦ.

Жители Белгорода рассказали, что после обстрела в некоторых районах города пропало электричество и отопление.

Обновление. В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по региону комбинированный удар с применением HIMARS и беспилотников. Несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. По словам губернатора, «энергоснабжение было оперативно восстановлено».

В Белгороде, как и в Украине, многие крупные города которой остаются без электричества и тепла из-за российских атак, сейчас мороз — в ночь на 6 февраля температура воздуха опускалась до минус 13-15 градусов.

3 февраля в результате украинского удара многие районы Белгорода остались без света, тепла и водоснабжения. На автозаправках возникли очереди — люди закупали топливо для переносных генераторов, десятки жителей города застряли в лифтах.

