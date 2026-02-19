«Коммерсант»: активация российских сим-карт после роуминга срабатывает только в половине случаев

Активация сим-карт после периода «охлаждения», который вводится после возвращения абонента в Россию, срабатывает успешно в среднем в половине случаев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к топ-менеджменту крупного оператора связи.

В ноябре 2025 года Минцифры РФ объявило, что операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм «для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников» — так называемый период охлаждения для сим-карт. Абонентам, которые приезжают в Россию из-за границы, на сутки отключают мобильный интернет и СМС. Для снятия «охлаждения» абоненту нужно перейти по ссылке в СМС и ввести капчу, или позвонить по специальным номерам телефона у операторов.

По данным «Коммерсант», период «охлаждения» у крупнейших российских операторов работает выборочно: у некоторых абонентов мобильный интернет и СМС не отключаются, другим не приходит сообщение со ссылкой на капчу, у третьих мобильный интернет и СМС отключаются только спустя несколько часов после возвращения из-за границы.

Источник газеты заявил, что проблемы связаны с большим количеством данных, которые необходимо обрабатывать операторам для корректной работы системы, и новизной самого требования.

«Абонента нужно допустить в сеть, а потом разбираться, что у него с историей поведения, и в асинхронном режиме менять набор доступных ему сервисов. В этот момент и возникают основные расхождения, так как многообразие сценариев огромно и не все события в сети могут быть интерпретированы оператором однозначно. При этом могут быть проблемы с доставкой СМС или работой сайтов операторов», — сказал собеседник «Коммерсанта».

Источник также предположил, что включение или невключение «охлаждения» может быть связано с наличием «списка сим-карт, в которых операторы уверены». «Если симка есть в списке и оператор уверен, что это не дрон, то охлаждение не включается», — пояснил он.

Представители «Мегафона», Т2 и МТС в комментарии изданию заявили, что период «охлаждения» у них работает штатно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что дискуссия вокруг решения о периоде «охлаждения» для российских сим-карт при въезде в Россию «беспочвенна». По его мнению, «совершенно очевидно», что «никакого дискомфорта это „охлаждение“ гражданам не доставляет». «Система отлажена, работает безупречно, [мера] связана с необходимостью обеспечения безопасности», — добавлял он.

Вскоре после того, как операторы ввели период «охлаждения» для сим-карт, жители приграничных районов Псковской области начали жаловаться на их блокировку. В связи с «неустойчивой» связью в регионе мобильные операторы перекидывают пользователей в роуминг операторов Эстонии и Латвии. Из-за этого абонентам постоянно приходится проходить верификацию.

