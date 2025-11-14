Кремль заявил, что у россиян нет никаких проблем, когда им отключают связь при возвращении в страну из-за границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия вокруг решения о периоде «охлаждения» для российских сим-карт при въезде в Россию «беспочвенна». Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «совершенно очевидно», что «никакого дискомфорта это „охлаждение“ гражданам не доставляет».

«Система отлажена, работает безупречно, [мера] связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла», — сказал Песков.

10 ноября российские операторы начали рассылать СМС-сообщения, в которых говорится, что абонентам, которые приезжают в Россию из-за границы, на сутки отключат мобильный интернет и СМС. Вскоре в Минцифры подтвердили, что операторы связи по требованию регуляторов «запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников» — так называемый период охлаждения для сим-карт.

В сообщении, которое приходит абонентам, указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Как говорили в министерстве, сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен.

Читайте также

Сим-карты приехавших из-за границы россиян теперь временно отключают от интернета — чтобы бороться с украинскими дронами. И как, помогает? Отвечает отдел «Разбор»

Читайте также

Сим-карты приехавших из-за границы россиян теперь временно отключают от интернета — чтобы бороться с украинскими дронами. И как, помогает? Отвечает отдел «Разбор»