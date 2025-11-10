Операторы начали предупреждать абонентов об отключении мобильного интернета и СМС после возвращения в Россию из-за границы

Российские операторы начали рассылать СМС-сообщения, в которых говорится, что пользователям, которые приезжают в Россию из-за границы, на сутки отключат мобильный интернет.

Соответствующее уведомление от «Билайна» опубликовал журналист Владимир Роменский, такое СМС-сообщение получила его подруга. В нем говорится: «В соответствии с требованиями безопасности после возвращения в Россию по вашему номеру будут временно ограничены мобильный интернет и СМС. Для восстановления доступа к услугам при регистрации в сети „Билайн“ необходимо будет пройти верификацию [по ссылке]. Если верификация не будет пройдена, услуги автоматически возобновятся через 24 часа».

Аналогичные сообщения получили двое сотрудников «Верстки», находящиеся не в России. Уведомления были получены от «Билайна» и «Мегафона» соответственно. В СМС от «Мегафона» говорится только об отключении мобильного интернета.

Сообщение о блокировке мобильного интернета также получил корреспондент РБК.

«Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит СМС от оператора для прохождения авторизации. При этом вам также остаются доступны звонки и ряд важных сервисов», — цитирует издание сообщение от «Мегафона». Под «важными сервисами», вероятно, имеются в виду сайты из так называемого «белого списка».

Скриншот такого сообщения также опубликовала Ассоциация туроператоров России. Телеграм-канал «Ну че, народ, погнали» пишет, что в контакт-центре «Мегафона» сообщили, что такая процедура действует уже с 8 ноября.

Вскоре после появления этих сообщений министерство цифрового развития РФ подтвердило, что операторы связи по требованию регуляторов «запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников».

«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться», — заявили в ведомстве, добавив, что в тестовом режиме ограничения начали вводить с 10 ноября.

О том, что абонентам российских операторов связи, которые находились в международном роуминге или не пользовались сим-картой более 72 часов, планируют на сутки отключать мобильный интернет и СМС, сообщалось 7 ноября. «Коммерсант» писал, что новые правила планируется ввести «в ближайшее время». По словам собеседников издания, такая мера направлена на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников.

