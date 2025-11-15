В Псковской области жители рассказали о блокировках сим-карт из-за близости к границе

Жители приграничных районов Псковской области (граничит с Латвией и Эстонией) пожаловались на блокировку сим-карт из-за правил о периоде «охлаждения». Об этом пишет «Псковская губерния».

Как отмечает издание, в связи с «неустойчивой» связью в регионе мобильные операторы перекидывают пользователей в роуминг операторов Эстонии и Латвии.

Из-за этого абонентам постоянно приходится проходить верификацию.

Член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков ранее рассказал, что с похожей проблемой могут столкнуться жители приграничный районов региона, а также пассажиры поездов, приезжающих в Калининградскую область. В Минцифры посоветовали пассажирам заранее отключать телефоны до пересечения государственной границы.

10 ноября российские операторы начали рассылать СМС-сообщения, в которых говорится, что абонентам, которые приезжают в Россию из-за границы, на сутки отключат мобильный интернет и СМС. Вскоре в Минцифры подтвердили, что операторы связи по требованию регуляторов «запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников» — так называемый период охлаждения для сим-карт. В сообщении, которое приходит абонентам, указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Как говорили в министерстве, сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что дискуссия вокруг решения о периоде «охлаждения» для российских сим-карт при въезде в Россию «беспочвенна», так как «совершенно очевидно», что «никакого дискомфорта это „охлаждение“ гражданам не доставляет». По его мнению, «система отлажена, работает безупречно, [мера] связана с необходимостью обеспечения безопасности».

