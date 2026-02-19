Чеченку Айшат Баймурадову четыре месяца назад убили в Ереване. За ее телом до сих пор не приехал никто из родных. Ее похоронят в Армении

Власти Армении похоронят чеченку Айшат Баймурадову, убитую в Ереване, за счет государственных средств. Родственники девушки так и не приехали за телом, которое находится в морге уже больше четырех месяцев, сообщает «Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода».

Дата церемонии пока не определена, сообщил изданию представитель Следственного комитета Армении. Когда именно проведут похороны, решит следователь по делу об убийстве.

Правоохранительные органы страны дважды обращались к властям России с просьбой проинформировать родственников убитой. Но за телом до сих пор никто не приехал.

Ранее партнер Баймурадовой попросил признать его потерпевшим по делу, чтобы ему разрешили забрать тело девушки. С просьбой передать останки близким, а не родственникам, неоднократно выступали правозащитники из кризисной группы «СК SOS», отмечает «Кавказ. Реалии».

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, сбежавшая от семьи, пропала в Ереване 15 октября. Девушка пошла на встречу со знакомой по соцсетям Кариной Иминовой и не вернулась. Через несколько дней Баймурадову нашли мертвой.

Иминова попала на камеры видеонаблюдения дома, где убили Баймурадову. В момент съемки, по данным правозащитников и журналистов, ее сопровождал уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Считается, что он племянник бизнесмена Руслана Байсарова — отца младшего сына певицы Кристины Орбакайте и друга главы Чечни Рамзана Кадырова.

Следствие считает Иминову и Байсарова подозреваемыми в убийстве Баймурадовой. Предполагается, что они действовали по указанию «пока не установленного лица». Россия на запросы Армении о помощи в следствии не отвечает.