В Женеве возобновились трехсторонние переговоры России, Украины и США

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США возобновились в Женеве, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры, как и 17 февраля, проходят в закрытом режиме.

О возобновлении переговоров также сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Axios писал, что во время трехсторонних переговоров 17 февраля политическая группа «зашла в тупик», тогда как военная группа «продолжала добиваться прогресса». По словам источников издания, это связано с позицией, изложенной главой российской переговорной группы Владимиром Мединским. Один из источников сообщил, что представители России пожаловались на недавние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, Зеленский не ведет серьезных переговоров, а скорее «пытается повысить свою популярность внутри страны перед возможными выборами».

Источник РБК в российской переговорной группе назвал первый день переговоров «очень напряженным». По его словам, обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате.