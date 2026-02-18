Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились. Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми»

В Женеве завершились трехсторонние переговоры делегаций из России, Украины и США. Об этом сообщил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — приводит слова Мединского ТАСС.

По его словам, новый раунд переговоров состоится «в ближайшее время», передает РИА Новости. При этом источник «Интерфакс» утверждает, что точных сроков проведения новых переговоров нет.

Завершение переговоров подтвердила пресс-секретарь главы украинской делегации Рустема Умерова Диана Давитян.

Обновление. Умеров после переговоров заявил, что «дискуссии были интенсивными и обстоятельными». По его словам, делегации «обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений, ряд вопросов были прояснены, другие оставлены для дополнительной координации». «Прогресс есть, но на этом этапе мы не можем раскрыть какие-либо подробности. Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса, чтобы предоставить разработанные решения для рассмотрения президентами. Наша задача — подготовить практическую, а не просто формальную основу для этого», — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что поручил своей команде «поднять вопрос» на переговорах в Женеве о его встрече с Владимиром Путиным. По мнению президента Украины, личная встреча с Путиным будет лучшим способом «добиться прорыва в вопросе территорий». Axios отмечал, что контроль над Донбассом по-прежнему остается одним из главных спорных вопросов.

Axios также писал, что во время переговоров 17 февраля политическая группа «зашла в тупик», тогда как военная группа «продолжала добиваться прогресса». По словам источников издания, это связано с позицией, изложенной Мединским. Один из источников сообщил, что представители России пожаловались на недавние публичные заявления Зеленского. По их мнению, президент Украины не ведет серьезных переговоров, а скорее «пытается повысить свою популярность внутри страны перед возможными выборами».