«Сами встретились и пожали руки». Кадыров заявил, что его не вызывали в Кремль и не заставляли мириться с Керимовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о примирении с сенатором Сулейманом Керимовым, отметив, что его «никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль».

Таким образом Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале слова главного муфтия, председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина.

Гайнутдин 13 февраля в обращении накануне Рамадана заявил, что что Кадыров и Керимов помирились во время встречи в Кремле, куда их пригласил президент России Владимира Путина. Эти высказывания растиражировали СМИ.

«Мое рукопожатие с Сулейманом Керимовым начинает обрастать различными версиями. <…> Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль. Да и вообще, мне достаточно просто знать мнение Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно», — говорится в посте Кадырова.

Глава Чечни заявил, что его с Керимовым «всегда связывали дружеские и деловые отношения». «Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве. Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — добавил он.

В конце января Рамзан Кадыров опубликовал совместную фотографию с сенатором от Дагестана, бизнесменом Сулейманом Керимовым. На фото они стоят рядом, улыбаются и пожимают друг другу руки. По словам главы Чечни, снимок был сделан в Москве.

Фотографию восприняли как знак примирения Кадырова и Керимова. В октябре 2024-го глава Чечни объявил сенатору кровную месть из-за того, что он, по словам Кадырова, вместе с двумя депутатами Госдумы заказал его убийство.

Заявление о кровной мести глава республики сделал на фоне конфликта в компании Wildberries. Кадыров в этом конфликте поддерживал сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, который после развода с женой Татьяной Ким остался без доли в бизнесе.

На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, ранения получили семь человек.

