Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 30 января опубликовал в своем телеграм-канале совместную фотографию с сенатором от Дагестана, бизнесменом Сулейманом Керимовым. На фото они стоят рядом, улыбаются и пожимают друг другу руки.

«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров под фотографией.

Рамзан Кадыров в октябре 2024 года объявил кровную месть Сулейману Керимову из-за того, что он, по словам главы Чечни, вместе с двумя депутатами Госдумы заказал его убийство.

Кадыров заявил об этом на фоне конфликта в компании Wildberries. Глава Чечни в этом конфликте поддерживал сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, который после развода с женой Татьяной Ким остался без доли в бизнесе.

На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, ранения получили семь человек.

Рамзан Кадыров часто называет «братьями» своих соратников, высокопоставленных политиков и артистов.

