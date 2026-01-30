Рамзан Кадыров встретился с Сулейманом Керимовым. Ранее глава Чечни объявил ему кровную месть, теперь — назвал «братом»
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 30 января опубликовал в своем телеграм-канале совместную фотографию с сенатором от Дагестана, бизнесменом Сулейманом Керимовым. На фото они стоят рядом, улыбаются и пожимают друг другу руки.
«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров под фотографией.
Рамзан Кадыров в октябре 2024 года объявил кровную месть Сулейману Керимову из-за того, что он, по словам главы Чечни, вместе с двумя депутатами Госдумы заказал его убийство.
Кадыров заявил об этом на фоне конфликта в компании Wildberries. Глава Чечни в этом конфликте поддерживал сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, который после развода с женой Татьяной Ким остался без доли в бизнесе.
На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, ранения получили семь человек.
Рамзан Кадыров часто называет «братьями» своих соратников, высокопоставленных политиков и артистов.