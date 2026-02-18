«Ренессанс капитал» купил российский «Ситибанк»

«Ренессанс Капитал» сообщил, что закрыл сделку по покупке 100% АО КБ «Ситибанк», российской дочерней структуры Citigroup. Цена сделки не раскрывается.

«Ситибанк» переименуют в АО «РенКап Банк». Он продолжит работу под единым брендом группы «Ренессанс Капитал».

На сайте банка сообщается, что он продолжит использовать название «Ситибанк» до тех пор, пока не будут зарегистрированы соответствующие изменения в уставе компании.

Банк будет обслуживать «своих традиционных клиентов», в том числе инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза, заявили в «Ренессансе».

Ситибанк работает в России с 1993 года. Газета «Коммерсант» писала в 2017 году, что Ситибанк собирается постепенно свернуть бизнес в России, но представители банка тогда это не подтверждали. Ситибанк объявил в 2019-м, что закроет большую часть отделений в Москве, а в 2021-м — что закроет отделения по работе с клиентами — физическими лицами.