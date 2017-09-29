«Коммерсант»: Ситибанк готовится к уходу из России

Ситибанк в рамках новой стратегии за два года закрыл в России половину подразделений и значительно сократил число клиентов, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, опрошенных изданием, сокращение бизнеса «дочки» американской Citigroup направлено на то, чтобы в случае санкций или иных внешних причин быстро и без больших потерь свернуть бизнес в России.

Из отчетности банка следует, что с 2014 года число его клиентов — физических лиц сократилось на 40%, до 600 тысяч человек. По словам источников издания, банк сознательно отказывается от работы с клиентами, относящимся к среднему классу, делая ставку на сегментах выше среднего и премиальном.

Также источники издания уверяют, что банк практически перестал выдавать новые кредиты, а указанный в отчетности рост кредитного портфеля (с начала 2016 года на 8%, до 50,3 миллиарда рублей) объясняется увеличением лимитов старым клиентам.

В самом Ситибанке объясняют новую стратегию переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов.

Так, глава дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер объясняет сокращение числа клиентов расчисткой портфеля от неактивных счетов. Закрытие подразделений, по его словам, связано с тем, что банк активно развивает цифровые сервисы и подавляющее большинство клиентов уже не посещают офисы Ситибанка.