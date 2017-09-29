«Коммерсант»: Ситибанк готовится к уходу из России

Коммерсант
08:04, 29 сентября 2017
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Ситибанк в рамках новой стратегии за два года закрыл в России половину подразделений и значительно сократил число клиентов, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, опрошенных изданием, сокращение бизнеса «дочки» американской Citigroup направлено на то, чтобы в случае санкций или иных внешних причин быстро и без больших потерь свернуть бизнес в России.

Из отчетности банка следует, что с 2014 года число его клиентов — физических лиц сократилось на 40%, до 600 тысяч человек. По словам источников издания, банк сознательно отказывается от работы с клиентами, относящимся к среднему классу, делая ставку на сегментах выше среднего и премиальном.

Также источники издания уверяют, что банк практически перестал выдавать новые кредиты, а указанный в отчетности рост кредитного портфеля (с начала 2016 года на 8%, до 50,3 миллиарда рублей) объясняется увеличением лимитов старым клиентам.

В самом Ситибанке объясняют новую стратегию переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов. 

Так, глава дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер объясняет сокращение числа клиентов расчисткой портфеля от неактивных счетов. Закрытие подразделений, по его словам, связано с тем, что банк активно развивает цифровые сервисы и подавляющее большинство клиентов уже не посещают офисы Ситибанка.

«Ситибанк буквально создает условия для того, чтобы клиентам среднего класса стало некомфортно в нем обслуживаться, — говорит один из собеседников „Ъ“.— Банк за два года закрыл половину офисов (теперь их 24.— „Ъ“), заметно сократил выпуск кредитных карт для массового сегмента».

Коммерсант
Ситибанк на 100% принадлежит американской Citigroup. В России он работает c 2002 года.
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