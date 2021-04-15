Ситибанк перестанет обслуживать розничных клиентов в России

Американская Citigroup объявила, что свернет розничный бизнес в 13 странах, в том числе в России. Российские отделения Ситибанка по работе с клиентами — физическими лицами закроют в течение нескольких лет, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу банка.

«Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому Ситибанк продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений», — сказал представитель банка.

Ситибанк обслуживает в России около 500 тысяч клиентов — физических лиц. У банка 16 отделений в восьми российских городах.

Ситибанк на 100% принадлежит американской Citigroup. Банк работает в России с 1993 года, а с клиентами — физическими лицами — с 2002 года.

В 2017 году газета «Коммерсант» сообщила, что Ситибанк собирается постепенно свернуть бизнес в России, но представители банка тогда это не подтвердили. В феврале 2019 года Ситибанк объявил, что закроет большую часть отделений в Москве.