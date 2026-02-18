Министерство иностранных дел Украины вновь раскритиковало Международный Олимпийский комитет (МОК), назвав руководство организации «настоящими садистами».

Так украинские дипломаты отреагировали на информацию о том, что на церемонии открытия Олимпиады 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане табличку с надписью «Украина» несла россиянка Анастасия Кучерова, проживающая в Италии.

«Похоже, что МОК — не просто идиоты, а настоящие садисты», — написал в соцсети Х спикер МИДа Украины Георгий Тихий.

О том, что табличку украинской делегации на открытии зимней Олимпиады несла россиянка, рассказала сама Кучерова в инстаграме, а затем в интервью Associated Press. Она уже 14 лет живет в Милане и работает архитектором, а на Играх была в числе волонтеров.

По словам россиянки, сначала планировалось, что таблички с названиями стран на церемонии раздадут случайным образом, но затем хореограф спросил, есть ли у добровольцев какие-то предпочтения, и Кучерова выбрала Украину. Таким образом она решила выразить свое несогласие с войной России против Украины. Ее поступок поначалу оставался анонимным — как и другие волонтеры с табличками, она была одета в длинное серебристое пуховое пальто с капюшоном, а ее лицо закрывали большие темные очки, из-за которых ее было трудно идентифицировать.

Как утверждает Кучерова, спортсмены из украинской делегации сразу поняли, что она русская, и обратились к ней по-русски, что для нее стало признаком «глубокой связи» между русскими и украинцами, «которая, очевидно, могла бы сохраниться, если бы не война».

«Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право ненавидеть любого русского. Тем не менее, я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково», — сказала она в интервью AP.

Ранее на зимних Играх в Италии МОК отстранил от соревнований украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за того, что тот планировал выступить в шлеме с портретами погибших на войне украинских атлетов. Это решение вызвало возмущение Владимира Зеленского и украинского МИДа. Президент Украины заявил, что дисквалификации с Олимпиады заслуживают российские спортсмены, которые участвуют в Играх под нейтральным флагом. Он также наградил Гераскевича орденом Свободы.

