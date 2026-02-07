В Италии прошла церемония открытия Олимпиады-2026. Как это было Фотографии
XXV Зимние Олимпийские игры начались в Италии 6 февраля. Церемония открытия проходила сразу в четырех городах — Милане, Кортине-дʼАмпеццо, Предаццо и Ливиньо. Главное шоу в Милане на стадионе «Сан-Сиро» открыли танцоры балетной школы театра «Ла Скала». Затем на сцене появились артисты с большими головами композиторов Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини. На шоу выступила американская певица Мэрайя Кэри, она исполнила знаменитую итальянскую песню 1958 года «Nel blu, dipinto di blu». Церемонии открытия, как и парады спортсменов, впервые проходили сразу в нескольких местах. Это позволило атлетам посетить церемонии в городах, где они будут участвовать в соревнованиях. Организатором церемонии выступила компания Balich Wonder Studio, ее руководитель Марко Балич спродюсировал 14 олимпийских церемоний. Фотографии открытия Олимпиады — в галерее «Медузы».