В Италии прошла церемония открытия Олимпиады-2026. Как это было Фотографии

XXV Зимние Олимпийские игры начались в Италии 6 февраля. Церемония открытия проходила сразу в четырех городах — Милане, Кортине-дʼАмпеццо, Предаццо и Ливиньо. Главное шоу в Милане на стадионе «Сан-Сиро» открыли танцоры балетной школы театра «Ла Скала». Затем на сцене появились артисты с большими головами композиторов Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини. На шоу выступила американская певица Мэрайя Кэри, она исполнила знаменитую итальянскую песню 1958 года «Nel blu, dipinto di blu». Церемонии открытия, как и парады спортсменов, впервые проходили сразу в нескольких местах. Это позволило атлетам посетить церемонии в городах, где они будут участвовать в соревнованиях. Организатором церемонии выступила компания Balich Wonder Studio, ее руководитель Марко Балич спродюсировал 14 олимпийских церемоний. Фотографии открытия Олимпиады — в галерее «Медузы».

Итальянские артисты балета Антонелла Альбано и Клаудио Ковиелло на церемонии открытия Олимпиады в Милане Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Итальянская актриса Матильда Де Анджелис выступает с артистами, одетыми как три великих мастера итальянской оперы — Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоакино Россини Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Церемония в Милане Alessandro Garofalo / Reuters / Scanpix / LETA

Мэрайя Кэри на церемонии в Милане Yves Herman / Reuters / Scanpix / LETA

Модели дефилируют в нарядах, созданных Джорджио Армани, на церемонии в Милане. В ходе мероприятия почтили память Армани, который умер в сентябре 2025 года Antonin Thuiller / AFP / Scanpix / LETA Gregory Shamus / Getty Images

Maja Hitij / Getty Images

David J. Phillip / AP / Scanpix / LETA

На церемонии в Милане в начале парада спортсменов пронесли «льдинки» с названиями пяти стран, чьи атлеты не участвуют в соревнованиях в этом городе. Это Греция, Албания, Андорра, Саудовская Аравия и Аргентина. Вместо спортсменов прошли знаменосцы этих стран, одетые в длинные серебристые пуховики Petr David Josek / AP / Scanpix / LETA

Участники сборной Монголии на церемонии в Предаццо. На спортсменах форма из кашемира, разработанная монгольским брендом Goyol Cashmere. Дизайнеры вдохновлялись «воинским духом» монголов и опирались на одежду, относящуюся к Монгольской империи XIII-XV веков Matthias Schrader / AP / Scanpix / LETA

Сборная Украины на церемонии в Милане. Несмотря на войну, которая идет почти четыре года, украинские спортсмены продолжают участвовать в Играх Alessandro Garofalo / Reuters / Scanpix / LETA

Что ждать от этой Олимпиады

Начинается Олимпиада в Милане. Что там будет? За кого болеть? А россияне участвуют? Ждем фигурное катание (у россиян есть шансы на медали) и хоккей (впервые за много лет там будут лучшие игроки мира)

Что ждать от этой Олимпиады

Начинается Олимпиада в Милане. Что там будет? За кого болеть? А россияне участвуют? Ждем фигурное катание (у россиян есть шансы на медали) и хоккей (впервые за много лет там будут лучшие игроки мира)

«Медуза»