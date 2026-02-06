Начинается Олимпиада в Милане. Что там будет? За кого болеть? А россияне участвуют? Ждем фигурное катание (у россиян есть шансы на медали) и хоккей (впервые за много лет там будут лучшие игроки мира)
В Италии начинаются зимние Олимпийские игры. Они пройдут в Милане и Кортина-дʼАмпеццо. За две с небольшим недели соревнований более 2800 спортсменов разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. «Медуза» рассказывает, за чем может быть интересно последить даже тем, кто обычно не очень интересуется спортивными соревнованиями.
На Игры пустили 13 россиян
Олимпийская сборная России — из-за войны России с Украиной — вновь не допущена до соревнований под своим флагом. Как и два года назад в Париже, россияне (а также белорусы) будут выступать в качестве «индивидуальных нейтральных атлетов».
Участвовать в церемонии открытия россиянам и белорусам не разрешили, их результаты не будут суммироваться в общекомандном зачете.
Всего на Игры квалифицировались 13 «индивидуальных нейтральных атлетов» из России. Это наименьшее представительство страны на зимних Олимпиадах за всю историю.
Реальные шансы на медали есть у четырех россиян — лыжника Савелия Коростелева, ски-альпиниста Никиты Филиппова и фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.
Российские букмекеры перед началом Олимпиады оценивают вероятность, что кто-то из россиян выиграет золото, примерно в 20%.
Хоккей будет супер. Приедут лучшие игроки НХЛ
Главным спортивным событием Олимпиады станет возвращение хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Из-за разногласий с Международным Олимпийским комитетом лига не отпускала своих спортсменов на Игры в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022-м. Теперь же, впервые за 12 лет, со времен Сочи-2014, болельщики смогут увидеть лучшие сборные мира (увы, за исключением России) в своих сильнейших составах.
Фаворитом, понятно, является Канада, ведомая лучшим хоккеистом последнего десятилетия Коннором Макдэвидом, многолетним лидером «Колорадо Эвеланш» Нэйтаном Маккиноном и восходящей суперзвездой Маклином Селебрини, а также 38-летним Сидни Кросби, победителем Игр 2010 и 2014 годов.
За десятилетие отсутствия НХЛ на Олимпиадах уровень хоккея вырос в очень многих странах — и теперь даже у таких сборных, как Германия или Швейцария, в составах есть настоящие суперзвезды вроде Леона Драйзайтля или Романа Йоси, поэтому захватывающие матчи можно ожидать с самого начала турнира. Впрочем, основными конкурентами Канады в борьбе за золото все равно будут США, Швеция и Финляндия.
В фигурном катании ждем медалей от россиян
Фигурное катание может быть особенно интересно российским болельщикам сразу по двум причинам. Во-первых, у обоих допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов из России, Аделии Петросян и Петра Гуменника, есть хорошие шансы на медали (в случае Петросян — даже на золото).
Во-вторых, в этом виде спорта продолжает доминировать российская школа: сразу 18 фигуристов, которые будут кататься на этих Играх за разные сборные, либо родились в России, либо ранее выступали за сборную РФ и сменили спортивное гражданство в последние годы. Так, впервые в своей истории на медали командного турнира претендует Грузия: из шести ее фигуристов четверо раньше выступали за Россию, а еще один родился в Москве.
Главный фигурист в мире прямо сейчас — 21-летний американец Илья Малинин, чьи родители (тоже фигуристы) в 1990-х годах выступали за Узбекистан. Малинина называют феноменом фигурного катания: еще в 2022-м году он первым в истории смог чисто исполнить четверной аксель; до сих пор повторить это не удалось никому. В том, что именно Малинин выиграет золото, не сомневается никто: многие букмекеры дают на его победу коэффициент 1,01. Тем интереснее будет смотреть, сможет ли американец справиться с таким колоссальным давлением и чисто откатать программу.
На Олимпиаде Малинин, болельщик хоккейного «Вашингтон Кэпиталс», планирует кататься в желтых шнурках, которые ему подарил капитан этого клуба Александр Овечкин. Сам Овечкин носил такие шнурки в первые годы своего выступления в НХЛ.
Шесть золотых у одного спортсмена? На этой Олимпиаде такое может случиться!
Главная звезда лыжного спорта на Олимпиаде — норвежец Йоханнес Клэбо. К своим 29 годам он уже пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира (а также безоговорочный лидер нынешнего сезона).
Доминирование Клэбо над соперниками чем дальше, тем больше. На последнем чемпионате мира в 2025 году он впервые в истории лыжного спорта выиграл все шесть гонок программы: спринт, классику, марафон, эстафету, командный спринт и скиатлон. Основная интрига этой Олимпиады в случае Клэбо состоит в том, сможет ли он повторить успех ЧМ и взять золото во всех шести дисциплинах.
В случае успешного выступления Клэбо станет самым титулованным спортсменом за всю историю зимних Олимпиад. Сейчас рекорд принадлежит Бьорну Дэли — тоже норвежскому лыжнику, который в 1990-е годы выиграл в общей сложности девять золотых медалей. Чтобы обогнать Дэли, Клэбо, имеющему три золота Игр в Пхенчхане и два золота пекинской Олимпиады, нужно выиграть пять из шести гонок.
Легенда горных лыж попытается выиграть медаль в 41 год — несмотря на травму
41-летняя американка Линдси Вонн была главной суперзвездой горных лыж (и одной из главных звезд спорта в США вообще) в конце нулевых и начале десятых, выиграв в те годы четыре кубка мира, два золота чемпионата мира и золото на Олимпиаде в Ванкувере. Вонн регулярно боролась с тяжелыми травмами (в частности, из-за них она пропустила Олимпиаду в Сочи), и в 2019 году после очередного повреждения объявила о завершении карьеры, будучи на тот момент одной из самых титулованных спортсменок в истории.
В 2024 году Вонн, которой тогда было 39 лет, сделала успешную операцию по замене коленного сустава, после чего (после пятилетнего перерыва!) решила вернуться в профессиональный спорт — специально ради того, чтобы выступить на Олимпиаде в Милане. В декабре 2025 года она впервые после возвращения выиграла этап Кубка мира. На церемонии награждения спортсменка плакала и называла эту победу самой значимой в карьере.
За неделю до Олимпиады Вонн, которая на тот момент шла на шестом месте в общем зачете Кубка мира, упала во время соревнований и порвала переднюю крестообразную связку колена. Однако после консультаций с врачами спортсменка заявила, что все равно планирует выйти на старт. «Пока есть шанс, я не потеряю надежду. Я не сдамся! Это еще не конец!» — сказала Вонн.
А что с церемонией закрытия? Она будет в древнем амфитеатре
Олимпиада впервые официально проводится в двух разных городах — Милане и Кортина-дʼАмпеццо, расположенных более чем в 250 километрах друг от друга, поэтому церемония открытия и парады спортсменов — тоже впервые в истории — будут проходить одновременно сразу в нескольких местах: в Милане, Кортине, а также в городках Предаццо и Ливиньо, расположенных в Альпах рядом с горнолыжными трассами. Основной темой церемонии, по словам организаторов, будет гармония между человеком и природой.
Даже олимпийских огней, зажжение которых традиционно является финалом церемонии открытия, на этот раз будет два — чаши для них установлены у арки Мира в Милане и на главной площади Кортина-дʼАмпеццо.
Основная часть церемонии открытия пройдет на миланском стадионе «Сан-Сиро». Уже известно, что на ней выступят поп-певица Марайя Кэри, тенор Андреа Бочелли и итальянская эстрадная исполнительница Лаура Паузини.
Еще более любопытной — из-за своей локации — обещает стать церемония закрытия Игр: она пройдет в Вероне в амфитеатре, который после постройки использовался для гладиаторских боев, а в наше время — для проведения крупных концертов.
Что нового мы увидим?
Из 16 видов спорта, которые будут представлены на этой Олимпиаде, один появится на Играх впервые — это ски-альпинизм, или скимо.
Ски-альпинизм фактически представляет собой разновидность многоборья: сначала спортсмены должны подняться на гору — при этом часть пути они проходят на лыжах, а часть с наиболее крутыми подъемами — пешком, неся эти лыжи на себе. В некоторых случаях спортсмены даже могут использовать альпинистские веревки. Затем следует скоростной спуск на лыжах к финишу.
Этот вид спорта появился относительно недавно, первый официальный чемпионат мира по нему провели в 2002 году. Традиционными лидерами скимо являются альпийские страны, в первую очередь Франция и Швейцария.
В ски-альпинизме будут разыграны три награды — в мужском и женском спринте и в смешанной эстафете. 23-летний россиянин Никита Филиппов, который в середине января впервые в карьере стал бронзовым призером этапа Кубка мира, а в общем зачете сезона сейчас идет седьмым, будет одним из претендентов на медаль.
Кто победит?
Если на летних Олимпиадах в последние годы еще до начала всем понятно, что первое место в медальном зачете разыграют между собой США и Китай, то на зимних Играх все всегда интереснее. А из-за небольшого числа разыгрываемых медалей ситуация может кардинально поменяться буквально за один день.
Наибольшие шансы на общую победу, как считают эксперты и букмекеры, — у Норвегии. От нее ждут 14–15 золотых медалей и до 40 наград всего. Значительную их часть норвежцы могут получить за счет лыж, биатлона и прыжков с трамплина.
Чуть ниже оценивается вероятность победы США и Германии — скорее всего, у них будет по 12–13 золотых наград. У американцев основные медали ожидаются в фигурном катании, горных лыжах, сноуборде и коньках, немцы будут доминировать в первую очередь в бобслее и в санном спорте.
Вести борьбу в верхней части списка также будут Канада и хозяйка турнира — сборная Италии, однако их шансы на итоговое первое место все-таки незначительны.
И где же все это смотреть?
Летняя Олимпиада 2022 года из-за дисквалификации российской сборной стала первой за много десятилетий, которую в России официально не показывали. К счастью, на этот раз такого не будет: все соревнования Игр-2026 можно будет легально посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
С 5 февраля на портале Okko запущен круглосуточный канал, на котором будут транслироваться все соревнования и церемонии награждения. Между соревнованиями канал будет показывать аналитические программы, интервью и репортажи с Олимпиады.
Доступ к каналу из РФ будет бесплатным, необходимо лишь пройти регистрацию.
Фото на обложке: Piero Cruciatti / AFP / Scanpix / LETA