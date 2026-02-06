Начинается Олимпиада в Милане. Что там будет? За кого болеть? А россияне участвуют? Ждем фигурное катание (у россиян есть шансы на медали) и хоккей (впервые за много лет там будут лучшие игроки мира)

На Игры пустили 13 россиян

Олимпийская сборная России — из-за войны России с Украиной — вновь не допущена до соревнований под своим флагом. Как и два года назад в Париже, россияне (а также белорусы) будут выступать в качестве «индивидуальных нейтральных атлетов».

Участвовать в церемонии открытия россиянам и белорусам не разрешили, их результаты не будут суммироваться в общекомандном зачете.

Всего на Игры квалифицировались 13 «индивидуальных нейтральных атлетов» из России. Это наименьшее представительство страны на зимних Олимпиадах за всю историю.

Реальные шансы на медали есть у четырех россиян — лыжника Савелия Коростелева, ски-альпиниста Никиты Филиппова и фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Аделия Петросян. Декабрь 2025 года Петр Ковалев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Российские букмекеры перед началом Олимпиады оценивают вероятность, что кто-то из россиян выиграет золото, примерно в 20%.