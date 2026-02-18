Фигуранта «дела канских подростков» Никиту Уварова, который должен был выйти на свободу, обвинили во внедрении «законов криминального мира» в колонии
Новое обвинение в отношении одного из фигурантов «дела канских подростков» Никиты Уварова связано с тем, что, находясь в колонии, он внедрял среди заключенных «законы криминального мира», сообщили в Главном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
Никита Уваров отбывал пятилетний срок по «делу канских подростков» и должен был освободиться 19 марта, однако 17 февраля стало известно, что против него возбуждено новое дело — по статье об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК). Подробности обвинения были неизвестны.
В сообщении Следственного комитета не приводится имя фигуранта, о котором идет речь, но все остальные детали совпадают с делом Никиты Уварова. СК утверждает, что в феврале и июле 2025 года подозреваемый, находясь в колонии и «позиционируя себя участником запрещенного экстремистского международного общественного движения», доводил до заключенных «правила жизни и поведение, ориентированное на внедрение и повседневное использование стиля общения и „законов“ криминального мира».
Сейчас Никите Уварову 20 лет, а в феврале 2022 года, когда ему было 16, его осудили по статьям о прохождении обучения в целях осуществления теракта, о незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Вместе с ним по делу проходили еще двое подростков. Их всех задержали летом 2020 года в Канске (тогда им было по 14 лет) из-за появившихся в городе листовок с критикой власти и в поддержку осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которые были наклеены в том числе на здание канского отдела ФСБ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности, так как они сотрудничали со следствием.