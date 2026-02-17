На фигуранта «дела канских подростков» Никиту Уварова завели новое дело. В марте он должен был выйти на свободу

Против фигуранта «дела канских подростков» Никиты Уварова возбудили новое уголовное дело — по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК) , сообщил телеграм-канал «Тюремный адвокат».

Его мать Анна Уварова рассказала «Новой газете», что ей позвонили из красноярского СИЗО-1, где сейчас находится ее сын. Следователи не поделились подробностями нового обвинения, предложив лишь адвокату Уварова Владимиру Васину «вступить в дело».

19 марта Никита Уваров должен был выйти на свободу. В феврале 2022 года его приговорили к пяти годам колонии по обвинению в обучении террористической деятельности. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности, так как они сотрудничали со следствием. Подростков задержали летом 2020 года в Канске, когда им было по 14 лет. Это произошло после того, как в городе — в том числе на здании ФСБ — появились листовки с критикой власти и словами поддержки в адрес политзаключенных.