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Рисунок в поддержку канских подростков с портретом Никиты Уварова и выдержками из дела cyanide zloy / kanskdelo.com

Военный суд огласил приговор трем 16-летним подросткам из города Канск, обвиняемым по террористическим статьям. Никита Уваров, которого следствие сочло лидером группы, получил пять лет колонии и штраф 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов дела (по данным правозащитников, их зовут Денис Михайленко и Богдан Андреев) освободили от уголовной ответственности, поскольку они оказали содействие следствию, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Подростков обвиняли в изготовлении взрывчатки и обучении для участия в террористической деятельности.

Подростков задержали летом 2020 года, когда им было по 14 лет. Это произошло после того, как в Канске — в том числе на здании ФСБ — появились листовки с критикой власти и словами поддержки в адрес политзаключенных, в частности, фигурантов и . Следователи изучили сообщения задержанных в соцсетях. Подробно о содержании их переписки писала «Новая газета». Подростки обсуждали анархизм, пиротехнические опыты и оружие из «слабонаучной фантастики», отмечало издание.

Самым известным фрагментом из переписки стала часть с обсуждением «взрыва» здания ФСБ в игре Minecraft, писала Baza. Но, как отмечает , непосредственно в организации взрыва в Minecraft школьников не обвиняли. Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму. При этом директор ФСБ Александр Бортников в июне 2021 года заявлял, что террористы вербуют молодежь в чатах многопользовательских компьютерных игр и создают «игровые ситуации совершения терактов».

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Уваров отрицает обвинения. Остальные сначала дали признательные показания и оговорили Уварова, а затем отказались от своих слов. Уваров провел под арестом 11 месяцев; после освобождения из СИЗО в мае 2021 года он закончил учебный год в школе. Михайленко около 10 месяцев, Андреев был под домашним арестом. В августе 2021-го им обоим сменили меру пресечения на запрет определенных действий. Андрееву разрешили выходить в интернет и учиться в школе, Михайленко же запретили пользоваться интернетом.

В последнем слове Уваров заявил, что в случае назначения реального срока он будет отбывать его «с чистой совестью и достоинством». «Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. <…> Я никого не собирался взрывать, я не террорист. <…> Я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда», — сказал он. Его мать Анна Уварова заявила "ОВД-Инфо", что «основную роль в деле играют явки [с повинной], полученные при задержании, больше ничего не доказано».

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Ольга Корелина