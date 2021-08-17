Суд освободил двух 15-летних подростков из Канска, задержанных из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
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1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске в Красноярском крае изменил меру пресечения двоим 15-летним подросткам Денису Михайленко и Богдану Андрееву, которых задержали по делу о попытке подрыва здания ФСБ в видеоигре Minecraft. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, ссылаясь на слова адвокатов.
Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Богдану Андрееву разрешили использовать интернет и учиться в школе, а Денису Михайленко, наоборот, полностью запретили пользоваться интернетом. После задержания летом 2020 года оба обвиняемых находились под домашним арестом, с ноября Михайленко сидел в СИЗО.
В мае суд освободил из СИЗО третьего фигуранта дела — 15-летнего Никиту Уварова, который провел под арестом 11 месяцев. Как сообщил Павел Чиков, после освобождения Уваров вернулся в школу и успешно закончил учебный год.
Троих подростков обвиняют в прохождении обучения «в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности», а также в изготовлении и покупке взрывчатки. Дело в отношении них возбудили в июне 2020 года, тогда им было по 14 лет.
Подростков задержали после того, как в Канске, в том числе на здании ФСБ, появились листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Из переписки задержанных школьников следователи узнали, что те построили в Minecraft здание ФСБ, которое решили «взорвать», писало издание Baza. По другим данным, подростки готовились взорвать реальное здание ФСБ. Никита Уваров отвергал все обвинения, двое других фигурантов сперва дали признательные показания, а затем отказались от них.