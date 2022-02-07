«Я не террорист. Я просто хотел бы доучиться и уехать куда-нибудь далеко отсюда». Подросток, задержанный из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом

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Подросток из города Канска в Красноярском крае Никита Уваров, обвиняемый по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», заявил, что никогда не планировал терактов. Об этом он сказал 7 февраля, выступая с последним словом на судебном процессе. Текст его выступления опубликовала «Новая газета».

Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать.

В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я не виновен в 205.3 УК РФ. И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать.

В последнем слове Уваров также сказал, что в России «репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра», и теперь он сам столкнулся с «деспотизмом недобросовестных сотрудников системы». Он поблагодарил людей, которые выступали в его поддержку. «Солидарность и поддержка очень важны людям, которых преследуют за политические взгляды в свободной стране», — сказал Уваров.

Уголовное дело в отношении Никиты Уварова и еще двух подростков из Канска (по данным правозащитников, это Денис Михайленко и Богдан Андреев) возбудили летом 2020 года. Их задержали после того, как они расклеили по городу листовки в поддержку аспиранта МГУ , разместив одну из них на здании ФСБ.

После задержания у школьников забрали телефоны, и, как утверждало издание Baza, из их переписки «ВКонтакте» выяснилось, что они построили в видеоигре Minecraft здание ФСБ, которое решили «взорвать». По другим данным, которые приводило издание NGS24, подростки якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. Уваров почти год провел под арестом, затем его отпустили из СИЗО.

4 февраля прокурор запросил девять лет лишения свободы для Никиты Уварова, а также шесть лет шесть месяцев и шесть лет пять месяцев воспитательной колонии для двух других фигурантов дела. Также гособвинитель потребовал взыскать с каждого из обвиняемых штраф в размере 50 тысяч рублей. В судебном заседании объявлен перерыв до 10 февраля. Когда будет вынесен приговор по делу, неизвестно.