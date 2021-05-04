15-летнего подростка из Канска, задержанного из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, освободили после 11 месяцев ареста
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15-летний Никита Уваров из Канска в Красноярском крае вышел на свободу из следственного изолятора, где он находился под стражей почти 11 месяцев. Об этом в телеграм-канале сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, ссылаясь на адвокатов Владимира Васина и Татьяну Галееву.
Ранее Красноярский краевой суд признал незаконным решение продлить срок ареста подростка. «Никакой другой меры пресечения в отношении него не избрали», — отметил Чиков.
Никиту Уварова обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в изготовлении и покупке взрывчатых веществ. Он не признал вину.
Дело в отношении Уварова и еще двух подростков из Канска возбудили летом 2020 года. Их задержали после того, как подростки расклеили в Канске листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, причем одну из листовок разместили на здании ФСБ. После задержания у школьников забрали телефоны, из их переписки выяснилось, что они построили в видеоигре Minecraft здание ФСБ, которое решили «взорвать», писала Baza. По другим данным, подростки готовились взорвать реальное здание ФСБ.