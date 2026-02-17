Власти Армении задержали и депортировали жителя Чечни. Полиция подозревает, что он приехал в республику, чтобы убить свою дочь

В Армении задержан и выслан из страны 48-летний житель Чечни, который, как подозревает полиция, приехал в республику, чтобы убить свою дочь. По данным руководителя отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи в городе Ванадзор Артура Сакунца, россиянину запрещен въезд в Армению в будущем, пишет The Insider со ссылкой на CivilNet.

Сакунц добавил, что девушка, которой угрожал отец, некоторое время будет под охраной. Он отметил совместную работу правоохранительных органов и правозащитников в этом случае.

МВД Армении 10 февраля объявило, что вечером 7 февраля в полицию района Шенгавит в Ереване позвонила гражданка иностранного государства и рассказала, что ее подругу угрожает убить отец, приехавший из-за границы. Мужчину задержали, его дочь подтвердила информацию об угрозах.

«Учитывая аналогичный трагический инцидент в прошлом, когда полиция не была проинформирована о домогательствах, благодаря быстрой реакции и оперативному реагированию полицейским удалось предотвратить трагические последствия», — заявили в МВД. В сообщении полиции не уточняется ни гражданство задержанного, ни детали «аналогичного инцидента».

В октябре 2025 года в Армении была найдена мертвой 23-летняя Айшат Баймурадова, сбежавшая из Чечни с помощью правозащитников. Баймурадова пошла на встречу с Кариной Иминовой и не вернулась. Иминову в Армении сопровождал Саид-Хамзат Байсаров, считается, что он племянник бизнесмена Руслана Байсарова — друга главы Чечни Рамзана Кадырова. Правоохранительные органы Армении считают, что Иминова и Байсаров действовали по указанию «пока не установленного лица».