Суд в Москве приговорил гражданина США к четырем годам колонии по обвинению в контрабанде запчастей для автомата Калашникова

Гражданин США Роберт Мао приговорен Солнцевским районным судом к четырем годам колонии общего режима по обвинению в контрабанде оружия.

Из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, следует, что Мао — житель штата Калифорния — в конце октября 2024 года пытался вывезти через аэропорт Внуково, откуда он собирался вылететь в Стамбул, запчасти для автомата Калашникова и карабина «Сайга». Американца задержали, части огнестрельного оружия конфисковали.

Сам американец в ходе разбирательства заявлял, что прилетел в Москву для участия в спортивном забеге. Во время пребывания в Москве он решил приобрести аксессуары для оружия — автоматов Калашникова. Американец подчеркнул, что долгое время на законной основе коллекционирует оружие.

Еще до приезда в Москву, говорится в показаниях, на одном из интернет-сайтов Мао договорился с продавцом о покупке прикладов для автомата Калашников и карабина «Сайга», произведя оплату через криптокошелек. Кроме того, Мао приобрел в магазине «Зенит» на Новом Арбате в центре Москвы другие аксессуары и элементы тюнинга к оружию. При прохождении контроля в аэропорту Внуково, заявил гражданин США, он не пытался скрыть запчасти для оружия, но и не декларировал их, так как не знал, что это требуется делать.

Дело Мао уже было рассмотрено не только районным судом, но и апелляционной инстанцией, которая оставила приговор в силе. В апелляционной инстанции американец, пишет ТАСС, признал вину полном объеме, «передал все предметы экипировки и тюнинга оружия в распоряжение воинской части, участвующей в , о чем в уголовном деле имеется благодарственное письмо», и попросил его оправдать.

Приговор гражданину США вступил в силу, пишет ТАСС, не уточняя, когда именно суд и апелляционная инстанция рассматривали дело.

Россия и США в прошлом году провели несколько обменов заключенными. Так, например, феврале Россия освободила из тюрьмы американского школьного учителя Марка Фогеля, приговоренного к 14-летнему сроку по делу о контрабанде наркотиков. В ответ США освободили из тюрьмы основателя криптобиржи BTC-e Александра Винника, обвиненного в отмывании не менее четырех миллиардов долларов. В апреле Россия передала США гражданку США и РФ Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по обвинению в госизмене за пожертвование украинской благотворительной организации, а американская сторона освободила гражданина Германии и РФ Артура Петрова, который был задержан в 2023 году на Кипре по американскому запросу за предполагаемый экспорт микроэлектроники военного назначения.