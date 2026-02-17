Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова в СИЗО поставили на учет как «склонного к суициду»

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток при строительстве укреплений на границе с Украиной, поставили в следственном изоляторе на учет как «склонного к суициду и членовредительству».

Об этом во время судебного заседания в Ленинском районном суде Курска заявил прокурор, сообщает ТАСС. «Смирнов характеризуется отрицательно», — сказал государственный обвинитель, зачитывая характеристику бывшего губернатора из СИЗО.

По его словам, Смирнов также «не реагировал на мероприятия воспитательной направленности». Бывший губернатор с характеристикой не согласился. Адвокат Смирнова заявил, что его подзащитный получал угрозы расправы от «неопределенного круга лиц», пишет «Новая газета». Адвокат просил перевести Смирнова под домашний арест. Суд оставил бывшего губернатора в СИЗО.

Алексей Смирнов находится под арестом с апреля 2025 года. Его обвинили в получении двух взяток (часть 6 статьи 290 УК). Бывший глава Курской области пошел на сделку со следствием и признался, что получил около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов, которые выполняли контракты по строительству фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Строительство двух линий обороны в Курской области завершилось в октябре 2022 года. Тогда об этом отчитался Роман Старовойт — на тот момент глава региона.

В мае 2024-го Старовойт стал министром транспорта, а в августе того же года Вооруженные силы Украины прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий, которые удерживали несколько месяцев.

В июле 2025-го Старовойт погиб. Об этом стало известно вскоре после сообщений о том, что Владимир Путин уволил его с поста министра. Следствие считает, что бывший губернатор совершил самоубийство. По одной из версий, Старовойт мог стать следующим фигурантом коррупционного дела.

Самоубийство Романа Старовойта связывают с делом о хищениях при строительстве оборонительных линий в Курской области Что об этом известно? Кто проходит по делу? Сколько, по версии следствия, было украдено денег?

