Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой по обвинению в нападении на сотрудника колонии. Дело рассмотрят заново

Верховный суд Чечни отменил приговор матери оппозиционных активистов Зареме Мусаевой по обвинению в нападении на сотрудника колонии и направил уголовное дело на новое рассмотрение, сообщает «Команда против пыток».

В августе 2025 года Шалинский городской суд Чечни назначил Мусаевой четыре года колонии-поселения по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (часть 2 статьи 321 УК).

16 февраля Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Александра Савина, требовавшего отпустить Мусаеву на свободу. На заседании прокурор согласился с доводами защиты и попросил отменить приговор и рассмотреть дело вновь.

«Это первый случай за все судебные процессы над Мусаевой, когда гособвинитель не согласился с приговором суда первой инстанции», — отмечает «Команда против пыток».

Несмотря на отмену приговора, Верховный суд сохранил меру пресечения для Мусаевой — она будет дожидаться нового суда в следственном изоляторе.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.

В ноябре 2024 года стало известно о возбуждении нового дела — по статье о дезорганизации деятельности колонии. Следствие, как рассказывал адвокат, утверждало, что Мусаева «нанесла один удар ладонью в область шеи сотруднику колонии, а также сорвала левый погон с его формы», когда ехала в автомобиле после лечения в дневном стационаре. Адвокаты Мусаевой неоднократно сообщали о ее проблемах со здоровьем, которые в заключении только ухудшились. У нее инсулинозависимый диабет второго типа.

