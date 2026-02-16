В 2025 году на учет в территориальных органах МВД встали около 26 700 участников государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников. Это почти на 16% меньше, чем в 2024 году, когда на учет встали 31,7 тысячи участников этой программы, пишут «Важные истории» со ссылкой на статистику МВД.

Участниками программы могут стать лица, состоявшие в гражданстве СССР, выходцы и эмигранты из РСФСР, Советского Союза и Российской республики, которые стали гражданами другого государства или лицами без гражданства. Они должны владеть устным и письменным русским языком и быть старше 18 лет. Вместе с подавшими заявку на переселение могут переехать члены их семей — супруги, дети, родители, бабушки и дедушки. Список регионов, куда можно переехать по этой программе, ограничен.

Чаще всего программой переселения соотечественников в 2025 году пользовались жители Казахстана (в среднем около 35% от общего числа) и Кыргызстана (почти 11%).

Число переехавших в Россию по программе переселения соотечественников снижается с 2022 года, свидетельствует статистика.

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в беседе с «Ведомостями» отметил, что к программе по переселению соотечественников есть вопросы, связанные с легализацией переселенцев в РФ, их социальным обустройством и бюрократией. Политолог Галия Ибрагимова также считает, что из-за чрезмерной бюрократизации и бумажной волокиты программой воспользовалось меньше людей из возможных потенциальных соискателей российского гражданства.

Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, в свою очередь, отметил, что в последние годы на желание соотечественников переехать в Россию влияют «внешнее информационное пространство вокруг России» и опасения, что в случае получения гражданства России они столкнутся с ограничениями на передвижение по миру из-за санкций, отсутствием возможности покупать привычные товары и вести предпринимательскую деятельность.

Программе переселения соотечественников была утверждена указом президента РФ в 2006 году. Помимо нее с 2024 года существует отдельный механизм «оказания гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Он распространяется на иностранцев из государств, которые «навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки».

