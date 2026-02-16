«Наследие Алексея Навального живо». 15 стран мира потребовали освободить российских политзаключенных

выступили с совместным заявлением по случаю второй годовщины гибели Алексея Навального в российской колонии. Его текст опубликован на сайте министерства иностранных дел Германии.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за смерть политика «лежит исключительно на российских властях». Авторы заявления требуют провести «тщательное и прозрачное расследование» обстоятельств гибели Навального с учетом последних данных, согласно которым оппозиционера отравили в колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки.

Вместе с тем страны мира потребовали освобождения всех политзаключенных в России — по данным «ОВД-Инфо», сейчас по политическим мотивам за решеткой находятся более 1700 человек.

Кремль консолидировал и расширил свой арсенал репрессивных методов, а злоупотребление законодательными нормами в сфере государственной безопасности, в частности, привело к вынесению суровых приговоров против правозащитников, журналистов, адвокатов, врачей и многих других. Наследие Алексея Навального живо, и мы продолжаем поддерживать мужественных российских правозащитников и представителей независимого гражданского общества, не прекращающих работать даже перед лицом растущих личных рисков.

Ранее в Кремле назвали «предвзятыми и ни на чем не основанными» обвинения в адрес властей России в отравлении Алексея Навального. «Мы их решительно отвергаем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

