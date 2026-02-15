Страны, вступившие в Совет мира Трампа, обязались выделить больше пяти миллиардов долларов на восстановление Газы

Государства, которые стали членами созданного Дональдом Трампом Совета мира, выделят более пяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа, объявил сам президент США.

19 февраля 2026 года ко мне вновь присоединятся члены Совета мира в Институте мира имени Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия, где мы объявим, что государства-участники обязались выделить более 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ на гуманитарную помощь и восстановление Газы, а также направить тысячи сотрудников в Международные силы стабилизации и местную полицию для поддержания безопасности и мира для жителей Газы.

Какие страны выделят деньги и в какой пропорции, Трамп не уточнил. Он добавил, что Совет мира станет «самым значимым международным органом в истории», и для него «большая честь быть его председателем».

Совет мира изначально задумывался именно как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа — однако впоследствии стало ясно, что президент США видит его новым международным органом с гораздо более широкими полномочиями.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп подписал устав Совета мира. Его председателем стал он сам, а за пожизненное членство в Совете странам предлагается внести по одному миллиарду долларов. На церемонии подписания вместе с Трампом были лидеры других вошедших в Совет государств — в основном, стран Ближнего Востока и Южной Америки, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Россия приглашение тоже получила (но пока согласием не ответила), а Путин заявил, что готов передать Совету миллиард долларов из заблокированных в США российских активов — «даже до решения вопроса об участии», учитывая «особые отношения России с палестинским народом».

Читайте также

Трамп создал Совет мира. А все-таки: что это такое? Замена ООН? Клуб богатых стран? Или просто компания поклонников Трампа с лишним миллиардом долларов?

Читайте также

Трамп создал Совет мира. А все-таки: что это такое? Замена ООН? Клуб богатых стран? Или просто компания поклонников Трампа с лишним миллиардом долларов?