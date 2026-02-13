ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 16% до 15,5%.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отметил, что в январе рост цен «значимо ускорился под влиянием разовых факторов», но «устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились».

«После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — прогнозирует Банк России.

Предыдущий раз Банк России снижал ключевую ставку в конце декабря — также на 50 базисных пункта.

Ключевая ставка — процент по кредитам и депозитам, которые Центробанк предоставляет другим банкам. От ключевой ставки зависит, под какие проценты банки будут выдавать кредиты и открывать депозиты для своих клиентов.

