Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16%.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Центробанк заявляет, что будет поддерживать «жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели».

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2026 году снизится до 4–5%. По оценке на 15 декабря, она составила 5,8%, а по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

Регулятор ожидает, что «после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится».

Центробанк снижает ключевую ставку в пятый раз подряд. В июне 2025 года ЦБ понизил ключевую ставку с 21% до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%.