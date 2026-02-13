Суд отменил 15-летний приговор Василию Бойко-Великому. Ему осталось провести в заключении четыре месяца

Московский областной суд освободил от наказания бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу об организации преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками, сообщает 13 февраля ТАСС, ссылаясь на одного из участников процесса. Защита бизнесмена подтвердила эту информацию.

Ранее Бойко-Великого приговорили к 15 с половиной годам по делу о преступном сообществе. Мособлсуд оставил обвинительный приговор в силе, но освободил бизнесмена от наказания по истечении срока давности.

Всех остальных фигурантов, получивших от 10 до 15 лет колонии, освободили в зале суда.

Бойко-Великий проведет в заключении еще четыре месяца, поскольку он отбывает наказание по первому делу о хищении денег банка «Кредит Экспресс», сообщил источник ТАСС.

Василий Бойко-Великий — владелец компаний «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко») и «Ваш финансовый попечитель». Его задержали в 2019 году. Он не признал вину, связав свое преследование с «гражданско-патриотической позицией». В октябре 2023-го бизнесмену назначили шесть с половиной лет колонии по делу о хищении. Приговор по делу о преступном сообществе вынесли в ноябре 2025-го.

