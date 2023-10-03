Бизнесмена Василия Бойко-Великого приговорили к шести с половиной годам по делу о хищении

Черемушкинский суд Москвы приговорил основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого к шести с половиной годам лишения свободы по делу о хищении в банке «Кредит Экспресс», сообщает «Интерфакс».

Представитель прокуратуры просил приговорить Бойко-Великого к девяти годам колонии. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Вместе с бизнесменом суд огласил приговоры другим фигурантам дела. Бывшему главному бухгалтеру «Кредит Экспресса» Марии Антоновой и начальнику кредитного отдела банка Анастасии Новотной назначили по семь лет колонии общего режима, бывшему генеральному директору банка Алле Кабановой и старшему экономисту кредитного отдела Егору Пихтину — по шесть с половиной лет, Константину Кабанову, сыну Кабановой, — два с половиной года года. Акционера банка Татьяну Макаренко суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы условно.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в нескольких эпизодах хищения денежных средств путем присвоения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств (пункты «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

По версии обвинения, в 2013 — 2018 годах фигуранты дела похитили из «Кредит Экспресс» более 190 миллионов рублей путем оформления подложных кредитов на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юрлиц.

Василий Бойко-Великий — владелец компаний «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»), «Электроника на Пресне» и «Ваш финансовый попечитель». В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

Бизнесмена арестовали в июне 2019 года. После двух лет в СИЗО его перевели под домашний арест, а затем назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Бойко-Великий вину не признал. После задержания он связывал свое преследование с «гражданско-патриотической позицией».

В 2006 году в отношении Бойко-Великого возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за предполагаемого хищения земли в Рузском районе Подмосковья. Дело закрыли в 2016 году за отсутствием состава преступления.

Чем известен Бойко-Великий

Вашъ финансовый попечитель Чем знаменит арестованный по делу о хищении производитель «Рузского молока» Василий Бойко-Великий

Чем известен Бойко-Великий

Вашъ финансовый попечитель Чем знаменит арестованный по делу о хищении производитель «Рузского молока» Василий Бойко-Великий