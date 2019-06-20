Суд арестовал бизнесмена Василия Бойко-Великого

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого подозревают в хищении денежных средств у банка «Кредит Экспресс».

По версии СК, Бойко-Великий и его соучастники в 2013-2018 годах похитили у клиентов банка « » более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США (около четырех миллионов долларов по текущему курсу). Сам бизнесмен вину не признал.

Василий Бойко-Великий — владелец компаний «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»), «Электроника на Пресне» и «Ваш финансовый попечитель».

В 2006 году в отношении Василия Бойко возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за предполагаемого хищения земли в Рузском районе Подмосковья. Дело закрыли в 2016 году за отсутствием состава преступления.