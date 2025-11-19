Суд вынес второй приговор Василию Бойко-Великому — теперь по делу о преступном сообществе. Бизнесмен проведет в заключении больше 15 лет
Можайский городской суд Подмосковья вынес приговор бизнесмену Василию Бойко-Великому по делу об организации преступного сообщества, сообщила прокуратура области.
Суд признал Бойко-Великого, а также семь других фигурантов дела виновными по части 3 статьи 210 УК. Соучастники бизнесмена получили сроки от от 10 до 15 лет лишения свободы.
Бойко-Великому по совокупности преступлений назначили 15 лет шесть месяцев колонии — в октябре 2023-го бизнесмену вынесли первый приговор по делу о хищении денег банка «Кредит Экспресс».
По версии следствия, в 2003 году предприниматель организовал преступное сообщество с целью скупки земель в Рузском районе Подмосковья.
Василий Бойко-Великий — владелец компаний «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко») и «Ваш финансовый попечитель». В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Бизнесмена арестовали в июне 2019 года. После двух лет в СИЗО его перевели под домашний арест, а затем назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Бойко-Великий вину не признал, связав свое преследование с «гражданско-патриотической позицией».