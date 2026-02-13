Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» на предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей», сообщил РБК представитель Михалкова.

Фотографии с выступления опубликовало агентство «Москва».

В спектакле по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Они исполняют роли бывших супругов, которые случайно оказались наедине через несколько лет после расставания.

Премьерные показы спектакля пройдут 25 и 26 марта.

Михаил Ефремов отбывал срок в колонии по делу о ДТП, виновником которого стал в 2020 году. Тогда автомобиль пьяного актера столкнулся с фургоном Сергея Захарова. В результате аварии Захаров погиб. Ефремову в итоге назначили семь с половиной лет колонии. Его освободили условно-досрочно в апреле 2025-го. Источники «Дождя» утверждали, что выйти раньше срока актеру помог режиссер Никита Михалков. Адвокат Ефремова заявлял, что Михалков никак не способствовал досрочному освобождению актера.

