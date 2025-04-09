Актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии

Михаил Ефремов вышел на свободу из ИК-4 в Алексеевке Белгородской области, где он отбывал срок, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Падалко.

Из колонии Ефремова, как утверждает телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката, «вывезли тайно, чтобы обойти толпу журналистов».

В конце марта Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. На суде Ефремов пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль, заявил, что осознает вину.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. В конце февраля Ефремов, отбывающий свой срок в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области, подал ходатайство об УДО.